Stasera in tv 4 luglio, su La7 Tom Hanks e Denzel Washington in Philadelphia

04 luglio 2020 a

a

a

Un grande classico del cinema di Hollywood su La7. In prima serata, sabato 4 luglio dalle 21,15, andrà in onda infatti Philadelphia, pellicola del 1993 diretta da Jonathan Demme e con protagonisti Tom Hanks e Denzel Washington. La trama vede in primo piano la storia di Andrew Beckett, un brillante avvocato di un prestigiosissimo studio legale di Philadelphia. Il ragazzo viene licenziato in tronco poiché ha contratto l'Aids. Beckett vuol far valere i suoi diritti e si affida all'egocentrico avvocato di colore interpretato appunto da Denzel Washington. Un film che mette in primo piano il tema dell'Aids e dell'omofobia. Nel cast anche Jason Robards, Antonio Banderas, Joanne Woodward.