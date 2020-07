Ciao Darwin, stasera 4 luglio c'è Padre Natura: il sexy modello Terrance Miguel Hay

04 luglio 2020 a

Una novità caratterizzerà la puntata di Ciao Darwin in onda sabato 4 luglio dalle 21,45 su Canale5. Nella sfida che vede impegnate le donneGiovani contro le Mature ci sarà infatti un Padre Natura, non Madre Natura come nelle altre occasioni. Si tratta del sexy modello sudafricano Terrance Miguel Hay. “Vivi e lascia vivere” è il motto di questo ragazzo, che su Instagram è seguito da migliaia di persone. Trent’anni circa, fisico statuario, nel corso della puntata, il modello si è fatto notare soprattutto quando si è presentato sul palco con addosso una vestaglietta rossa, che lasciava intravedere gli addominali scolpiti, il tutto sulle note del brano dei Queen, Somebody to love.