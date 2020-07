Albano Carrisi sconvolge in diretta tv: "Ho comprato la bara, sto preparando il funerale"

04 luglio 2020 a

a

a

I fan di Albano Carrisi sconvolti dopo la dichiarazione del cantante in diretta tv a La vita in diretta estate su Rai1. Nel corso del programma condotto da Andrea Delogu, Al Bano era ospite in collegamento per parlare del concerto che si è tenuto alla sera di venerdì 3 luglio al Policlinico di Bari, dedicato agli operatori sanitari che hanno combattuto il Coronavirus..

Romina Power e Albano Carrisi, un altro gravissimo lutto: è morta Taryn Power sorella della cantante

"Sto preparando il funerale, ho preso una bara", ha affermato mentre cala il silenzio. "È il funerale del Covid - ha poi aggiunto -. Ho messo la data di nascita e aspetto di mettere la data di morte. Festeggeremo",