Stasera in tv 4 luglio, sabato con la soap opera su Rete4: c'è Una vita

Sabato sera con la soap opera su Rete4. Dalle 21,25 infatti andrà in onda "Una vita". Nelle puntate del 4 luglio, durante il funerale del marito Eduardo Torralba, Lucia si è sentita male e Telmo l’ha portata in auto all’ospedale. Lì il dottor Echevarria spiega a Martinez che la Alvarado ha gravi problemi di salute e sta per morire. Telmo comincia a capire lo strano comportamento di Lucia poco prima della loro fuga. La ragazza non ha solo voluto proteggere Mateo da Eduardo ma ha rinunciato a partire insieme a loro per via del suo stato di salute. L’Alvarado non voleva sentirsi un peso per il suo grande amore passato e per il figlio, nato dallo stesso amore, anche se questo particolare è stato a lungo nascosto, prima di essere rivelato al diretto interessato. Intanto Acacias è stata sconvolta da due atroci delitti. Dopo la tragica fine di Eduardo, anche Samuel è stato ucciso da Cristobal, sacrificando la sua vita per proteggere la moglie, Genoveva, minacciata a morte dal suo ex protettore. Dopo aver vegliato il corpo di suo marito per un intero giorno e aver celebrato il funerale in solitudine, la donna sembra essere cambiata. “Una Vita”, ideata da Aurora Guerra, stessa creatrice de “Il Segreto“, va in onda su Canale5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa. La soap opera è trasmessa il sabato pomeriggio dalle 13.40 alle 14.25 su Canale5 e, il sabato sera, dalle 21.30 alle 22.47 su Rete4. Domenica l’appuntamento con “Una Vita” è dalle 14 alle 15.25 su Canale5.