Stasera in tv 4 luglio, su Italia1 Gerard Butler e Jodie Foster con Alla ricerca dell'isola di Nim

Film di avventura in prima serata su Italia1. Dalle 21,35 infatti Gerard Butler e Jodie Foster sono i protagonisti de "Alla ricerca dell'isola di Nim", pellicola del 2008 diretta da Jennifer Flackett. Il film racconta la storia di Alexandra, una grande scrittrice di romanzi d’avventura adorata da milioni di bambini in tutto il mondo, grazie al personaggio che ha creato, Alex Rider, e le sue avventure. Alexandra però è una donna molto insicura di sè e non è mai uscita di casa, da anni, la donna infatti ha paura del mondo esterno con cui è collegata grazie a un computer. Un giorno però, una sua fan le scrive una mail chiedendole aiuto, in qualità di “esperta in avventure pericolose” per ritrovare il suo papà che si trova disperso in mare. La bambina infatti le scrive da un’isola sperduta in cui viveva con il padre. Alexandra è terrorizzata all’idea di dover uscire e aiutare la sua fan, ma poi non può fare altro che decidere di raccogliere questa richiesta d’aiuto e trovare Nim, la bambina che le ha scritto, e la sua isola. Appuntamento con l'avventura dunque su Italia1 dalle 21,35.