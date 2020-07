Stasera in tv 4 luglio, su Rai3 tante risate con L'audace colpo dei soliti ignoti

04 luglio 2020 a

Su Rai3 appuntamento con la commedia sabato 4 luglio. Dalle 21,25 infatti è in programma "L'audace colpo dei soliti ignoti", il seguito del primo film di Mario Monicelli. La seconda pellicola è invece diretta da Nanni Loy. Assoldato da un sedicente gangster milanese, Peppe detto “Er Pantera” interpretato da Vittorio Gassman rimette insieme i vecchi compari per rapinare il furgone del Totocalcio. Con l’alibi della partita Milan-Roma, i soliti ignoti vanno in trasferta nel capoluogo lombardo dove riusciranno fortunosamente tanto ad accaparrarsi il bottino quanto a tornare a casa impuniti. Nel cast anche Nino Manfredi, Renato Salvatori e Claudia Cardinale.