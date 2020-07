Stasera in tv 4 luglio, c'è il thriller su Rai2: Matrimonio rosso sangue

04 luglio 2020 a

Appuntamento con il thriller su Rai2. Dalle 21,45 di sabato 4 luglio andrà in onda Matrimonio rosso sangue, con Anthony Delon tra i protagonisti. La trama è incentrata su Anna, una giovane donna di umile estrazione, che da sola si prende cura del figlio affetto da fibrosi cistica. La tremenda malattia del bambino le permette di incontrare il brillante chirurgo Guillaume, il solo che potrebbe salvare suo figlio e restituirle una vita normale e decorosa. Ma la felicità è una strada in salita per la sfortunata Anna, che all'indomani delle nozze rischia già di perdere suo marito, accusato di un crimine che non ha commesso. Quando, il giorno dopo i festeggiamenti, la polizia ritrova in uno stagno il cadavere di Roxane, ex moglie di Guillaume, tutti gli indizi sembrano indicare proprio il medico di Marsiglia. Anna però rifiuta di credere nella sua colpevolezza e con tutta la tenacia che ha sviluppato negli anni si mette da sola alla ricerca della verità. Prima serata quindi con il fiato sospeso su Rai2.