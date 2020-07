Stasera in tv 4 luglio, su Canale5 Ciao Darwin: la sfida è Giovani contro Mature

04 luglio 2020 a

a

a

Giovani contro mature è la sfida che caratterizzerà la puntata (in replica) di Ciao Darwin 7, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. L'appuntamento è dunque per le 21,45 di sabato 4 luglio. Le due categorie umane si sfideranno per capire qual è la caratteristica prevalente nell'uomo e nella donna del nuovo millennio. A capitanare le due squadre, rispettivamente, l'ex concorrente del Grande Fratello Giovanna Rigato per le giovani e l'attrice cult della commedia sexy anni '70 e '80 Gloria Guida. In questa puntata non c'è una Madre bensì un Padre Natura, il modello sudafricano di Terrance Miguel Hay. Il divertimento è assicurato per un programma che ha sempre riscosso un ottimo successo di pubblico.