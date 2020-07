Stasera in tv 4 luglio, su Rai1 l'ultima di "20 anni che siamo italiani": gli ospiti di Incontrada e D'Alessio

04 luglio 2020 a

Ultima puntata delle repliche dello show musicale con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Alle 21,25 di sabato 4 luglio infatti andrà in onda "20 anni che siamo italiani". Come sempre tanti gli ospiti dei due padroni di casa, a cominciare da Il Volo, che canterà al fianco di D'Alessio tre grandi brani della musica nostrana: Caruso di Lucio Dalla, la loro Grande amore, e Tu si ‘na cosa grande per me di Domenico Modugno. Vanessa Incontrada e Niccolò Agliardi proporranno invece un duetto inedito: dal vivo e per la prima volta sul piccolo schermo, i due interpreteranno la canzone Di cosa siamo capaci, presente nell’album Resto del cantante. Ci sarà anche Nino D’Angelo, che in questa occasione non si limiterà ad esibirsi. Dopo aver interpretato O pate e Mentecuore, parlerà del tour Figli di un Re Minore che dallo scorso dicembre lo ha portato in giro per l’Italia. Per la seconda volta sullo stesso palco, Flavio Insinna continuerà sulla scia del finto quiz che ha guidato nel precedente appuntamento. Anna Tatangelo invece interpreterà con l’ex compagno Un nuovo bacio e Annarè. Tra gli ospiti anche Alessandro Siani, Nek, Pippo Baudo e Gigi Marzullo. Appuntamento dalle 21,25.