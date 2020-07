Laura Chiatti come Marilyn Monroe, la foto che incanta Instagram con citazione

04 luglio 2020 a

Laura Chiatti è una delle regine di Instagram. E' ammirata e il numero di follower lo dimostra per la capacità di utilizzarlo. L'attrice umbra, moglie di Marco Bocci, riesce sempre ad essere originale. Bellezza ed eleganza innanzitutto, ma anche scelta singolare e creativa su ciò che postare.

Eccola quindi in primo piano che mette in evidenza i suoi occhi e una citazione che ho ottenuto una valanga di like e commenti: «L'imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi.», posta nella dida accanto alla fotografia citando la bellissima ed indimenticabile, Marilyn Monroe.