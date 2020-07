A settembre Ballando con le stelle contro Tu si que vales: sarà ancora sfida Carlucci-De Filippi

03 luglio 2020 a

A settembre torna la sfida del sabato sera in tv. Ballando con le stelle da una parte su Rai1 e dall'altra, su Canale5, riecco Tu si que vales, due tra i varietà più amati dal pubblico. Tornerà dunque il duello televisivo tra Milly Carlucci, padrona di casa della sfida tra i vip sulla danza, e Maria De Filippi, giudice del talent Mediaset. La prima puntata di entrambe le trasmissioni dovrebbe andare in onda sabato 12 settembre. Milly Carlucci per la nuova sfida con Maria De Filippi, starebbe pensando ad un’importante novità. Finora, i concorrenti che dovrebbero partecipare alla nuova edizione di Ballando sono: Barbara Bouchet, Vittoria Schisano, Daniele Scardina, Rosalinda Celentano, Gilles Rocca, Elisa Isoardi, Antonio Maria Catalani, Paolo Conticini, Lina Sastri e Ninetto Davoli. A settembre, però, ai nomi su citati si dovrebbe aggiungere un altro vip. Staremo a vedere.