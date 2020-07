Samantha De Grenet, sfogo sulle foto di Instagram: "Non va bene mai niente"

03 luglio 2020 a

Lungo e polemico post di Samantha De Grenet. La conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana pubblica sul suo profilo Instagram una foto in cui mostra lingua ed un lungo post polemico sull'uso del social: "Vi dico la mia! - scrive - Instagram è come un bellissimo album di ricordi dove ognuno, credo, metta le foto che più preferisce. Ora lo sport nazionale di molti, ma non di tutti per fortuna, è quello di criticare qualsiasi cosa si posti: foto troppo sexy, foto troppo semplici, foto troppo ritoccate, foto troppo naturali, foto troppo vestite, foto troppo svestite... non va bene se promuovi un prodotto in cui credi o un altro perché aiuti qualcuno che te lo ha chiesto, non va bene se partecipi a delle campagne solidali o se non lo fai... insomma motivi per attaccare, insultare, giudicare se ne trovano sempre. Personalmente preferisco utilizzare il mio tempo per fare commenti positivi o complimenti che possano far piacere e francamente non capirò mai chi fa il contrario. Qualcuno crede, erroneamente, che denigrare il prossimo possa elevare forse se stesso... niente di più sbagliato....è esattamente il contrario! Si dimostra solamente la propria "pochezza" e " piccolezza".

"Oggi - continua - posto questa foto post ginnastica, senza filtri, senza trucco, senza alcuna app che possa aggiustare, sistemare o imbellire e lo faccio perché sono quello che sono e ho smesso di preoccuparmi, anche se in realtà poi non l' ho mai fatto, di piacere sempre a tutti o di apparire sempre perfetta, ma ciò non toglie che sono pur sempre una donna con un grande senso estetico e se devo pubblicare una foto cercherò sempre quella con la luce più giusta o quella aggiustata da una app e non essendo super capace, a volte , il risultato sarà poco naturale...ma è cmq davanti gli occhi di tutti. Mi dite il vostro parere?". Ovviamente si è scatenata una lunga discussione.

Nella foto qui sopra Samantha De Grenet nel 2000 a Foligno. Partecipò alla Quintana vestendo i panni della dama del rione Giotti.