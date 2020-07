Temptation Island 2020, Sofia piange: Emma Marrone imita la gaffe di Antonella Elia

03 luglio 2020 a

La coppia di Perugia di Temptation Island 2020, Sofia Calesso e Alessandro Medici è stata protagonista della puntata d'esordio del reality di Canale 5 e oggi, venerdì 3 luglio, anche dei social. Con Emma Marrone che ha fatto la parodia di Antonella Elia proprio su Sofia in lacrime.

Sofia si è infatti lamentata del comportamento del fidanzato, Alessandro Medici e si è messa a piangere sfogandosi con le altre ragazze: "Il mio sbaglio nella vita è averlo amato così tanto da non amare più Sofia". Il discorso in terza persona, però, ha portato Antonella Elia a fraintendere: "Chi è Sofia?", "Io", "Ah, scusa"., ha risposto Antonella. Emma Marrone ha ricreato la scena in un divertente video pubblicato sul suo profilo Tik Tok. I video fanno il giro del web e li riproponiamo. Per la cronaca Alessandro ha chiesto un falò e nella seconda puntata, Sofia dovrà decidere se darglielo.