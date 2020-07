Federica Nargi, bikini favoloso dalla Puglia e su Instagram arriva una pioggia di like

03 luglio 2020 a

Giorni di relax per Federica Nargi. La modella e showgirl è insieme alla famiglia a Ostuni, in Puglia. L'ex velina si è divertita a pubblicare su Instagram uno scatto in bikini dove mostra per l'ennesima volta un fisico mozzafiato.

A corredo della foto un commento filosofico: “Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale”, La citazione è di Karl Barth, ma sui social i suoi followers hanno apprezzato più che altro le sue curve. Per la moglie dell'ex attaccante della Juve, Alessandro Matri, un periodo sereno, testimoniato più che mai dal post su Instagram.