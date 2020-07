Nuovo singolo per Shade, arriva "Autostop" | VIDEO

03 luglio 2020 a

a

a

Nuovo singolo in uscita per Shade, dal titolo Autostop. Il brano in questione esprime la voglia di viaggiare, rappresenta il desiderio di staccare, cercando magari qualcosa di speciale. Prodotto da Jaro in collaborazione con il team di Itaca, Autostop esprime le emozioni di questo periodo, seguito al lockdown, in cui la voglia di ritrovarsi è diventata massima.

Autostop arriva dopo Allora Ciao, con il quale ha ottenuto il disco di platino, ma anche Irraggiungibile (triplo disco di platino), La hit dell’estate, Bene ma non benissimo, Amore a prima Insta e Senza farlo apposta. Nel 2019, Shade è stato tra i protagonisti del Festival di Sanremo con Federica Carta appunto in Senza farlo apposta. Il brano ha avuto un ottimo riscontro radiofonico ed è stato inserito nella Sanremo Edition di Truman, ultimo album di Shade.

Shade è l'autore anche del tormentone dell'estate 2017: Bene ma non benissimo. Ecco il video.