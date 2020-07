Stasera in tv 3 luglio, su Iris il film Cena tra amici. La trama

03 luglio 2020 a

Cena tra amici è il titolo del film in programma stasera in tv, 3 luglio, in seconda serata su Iris con inizio alle ore 23.09. Si tratta di una commedia del 2012 realizzata tra Francia e Belgio per la regia di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte. Nel cast Patrick Bruel, Vale'rie Benguigui, Charles Berling, Guillaume De Tonquedec, Judith El Zein, FranÇoise Fabian, Yaniss Lespert. La trama: Vincent sta per diventare padre per la prima volta. Invitato ad una cena con parenti ed amici, annuncia il nome del suo futuro figlio e si scatena un vero e proprio putiferio dalle conseguenze incredibili.