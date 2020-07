Stasera in tv 3 luglio, su La7 Un giorno in pretura. Film da favola: Peppino De Filippo, Alberto Sordi, Sophia Loren, Silvana Pampanini, Walter Chiari

03 luglio 2020 a

Un giorno in pretura. E' il titolo dello storico film in programma stasera 3 luglio in tv in seconda serata su La7, inizio alle ore 23. Commedia italiana con la regia di Steno. Cast da favola: Peppino De Filippo, Alberto Sordi, Sophia Loren, Silvana Pampanini, Walter Chiari. La trama: la pellicola racconta un giorno di lavoro del pretore Salomone Lorusso, interpretato da Peppino De Filippo. Davanti a lui sfilano gli imputati di numerosi processi. Alberto Sordi è Nando Moriconi, arrestato perché sorpreso nudo in strada, derubato dei vestiti mentre imitava Tarzan. Gloriana è accusata di adescamento e con lei il pretore si dimostra troppo tenero. Risate assicurate per un film entrato nella storia del grande schermo italiano.