In seconda serata la serie "Il commissario Lanz" con l'episodio "La scelta giusta"

In seconda serata, stasera in tv 3 luglio, va in onda la serie tedesca "Il commissario Lanz" con l'episodio dal titolo "La scelta giusta" (Rai2 ore 23). Si tratta di un genere d'azione e poliziesco.

La trama della puntata odierna: Simon Koehler sta scontando una lunga condanna. Durante una visita in ospedale al padre in fin di vita, nonostante la scorta di Vera Lanz e della sua squadra, Simon viene rapito da due uomini mascherati...