In seconda serata il film "Perduta nel Vermont". Appuntamento su Rai1

In seconda serata stasera in tv, 3 luglio, va in onda il film "Perduta nel Vermont" (Rai1 ore 23.55). Pellicola del 2017, americana e canadese, la regia è di David Winning, nel cast ci sono Julie Gonzalo, Benjamin Ayres, Lauren McNamara. Si tratta di una prima assoluta.

La trama: la famosa scrittrice Angela Young, sorpresa dal successo improvviso ed esasperata dall'attenzione dei mass media, ''fugge '' per un weekend da sola nel Vermont. A causa di un incidente d'auto perde la memoria e viene affidata al medico della cittadina, Jeff Callan che vive da solo con i due figli dopo la morte della moglie. Così per Angela comincia un'altra vita.