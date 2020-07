Stasera in tv 3 luglio, su Canale 5 in seconda serata c'è Manifest. La trama della puntata

03 luglio 2020 a

Stasera in tv, 3 luglio, in seconda serata su Canale 5 è in programmazione l'episodio numero sedici della prima stagione di Manifest, la fiction americana ideata da Jeff Rake che racconta la storia del misterioso volo scomparso per cinque anni e tornato improvvisamente senza che i passeggeri siano invecchiati. Orario di partenza previsto è il titolo. La trama dell'episodio: grazie all'aiuto dato per sventare un attentato a Times Squadre, Griffin viene liberato. Lui vuole sfruttare questo potere soltanto per arricchirsi. Ovviamente anche in questa puntata non mancano i colpi di scena e le emozioni, caratteristiche di una serie che negli Stati Uniti è piaciuta molto al grande pubblico.