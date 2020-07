Chiara Galiazzo, arriva il nuovo album Bonsai. Tra gli autori anche Mahmood | VIDEO

03 luglio 2020 a

Viaggi reali ed emotivi sono quelli raccontati nel nuovo album di Chiara Galiazzo, intitolato Bonsai. Con un lavoro durato due anni e la cura per le piccole cose preziose, Chiara ha dato vita ad un album che racconta appunto di viaggi reali ed emotivi componendo via via il suo personalissimo mappamondo che è rappresentato graficamente in un poster all’interno dell’album creato dall’illustratrice, scenografa e paper artist di fama internazionale Elena Borghi.

Il disco è stato anticipato dai brani “L’ultima canzone del mondo”, che ha avuto come sfondo i ghiacciai dell’Islanda, Honolulu e “Non avevano ragione i Maya“, che evoca il Messico. Tra gli autori che hanno affiancato Chiara in questo progetto anche Alessandro Mahmoud (Mahmood).