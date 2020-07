Top Dieci, Carlo Verdone super ospite: carriera, successi e vita privata

Sara Nucoli 03 luglio 2020 a

Il super ospite maschile di Top Dieci - il programma in prima serata su Rai1 condotto da Carlo Conti in onda stasera in tv - è Carlo Verdone. L'attore, regista, sceneggiatore e comico italiano a novembre compirà 70 anni.

Dal 1980 al 1986 è stato sposato con Gianna Scarpelli, dalla quale è legalmente separato ma non divorziato e con la quale ha avuto due figli, Giulia (1986) e Paolo (1988), Noto tifosi romanista, suo padre Mario è stato docente universitario di storia del cinema, dirigente del Centro Sperimentale di Cinematografia e critico cinematografico, Iniziato alle tecniche di ripresa e conduzione di un set da Sergio Leone, a inizio degli anni Ottanta infila i primi successi con Un sacco bello e con Bianco, rosso e Verdone. Replicati poi con Borotalco e Acqua e Sapone. Dopo un inizio dedicato prettamente al genere comico, con il passare del tempo si è evoluto verso canoni più aderenti alla classica commedia all'italiana sino alla partecipazione in La grande bellezza di Sorrentino che poi ha vinto l'Oscar. Da molti è considerato l'erede naturale di Alberto Sordi, in carriera ha vinto 9 volte il David di Donatello e altrettante il Nastro d'Argento.