Top Dieci, la super ospite Loredana Bertè: carriera, amori, successi e segreti della sua vita privata

Loredana Bertè è la super ospite di Top Dieci, la trasmissione in tv stasera 3 luglio su Rai 1, condotta da Carlo Conte. Ma chi è veramente Bertè, una delle protagoniste più discusse della musica italiana? Classe 1950, settant'anni da compiere il prossimo 20 settembre, Loredana è nata a Bagnara Calabra ed è la sorella minore di Mia Martini (1947-1995).

Artista poliedrica dalla voce molto particolare, è stata spesso al centro dell'attenzione non solo per la musica ma per la sua complessa vita privata. Infanzia difficile a causa del padre padrone e di una madre spesso assente, appena può Loredana si trasferisce a Roma dove diventa amica di Renato Zero. Breve esperienza da ballerina, poi la musica: Sei Bellissima primo successo.

La carriera da musicista, nonostante alcuni momenti difficili, è segnata da 17 album in studio, 5 dal vivo e tre raccolte ufficiali. Oltre otto milioni di dischi venduti. Un Festivalbar e tanti altri premi. Ha interpretato brani di alcuni dei maggiori cantautori italiani da Ron a Enrico Ruggeri, da Ivan Graziani a Pino Daniele, da Bruno Lauzi a Luciano Ligabue e tanti altri. Undici Festival di Sanremo, premio alla carriera nel 2008. Vita sentimentale molto movimentata. Negli anni Settanta è stata con Adriano Panatta, Red Canzian e Mario Lavezzi. Nel 1983 ha sposato Roberto Berger, figlio del proprietario del Caffè Hag, matrimonio terminato dopo 4 anni secondo la cantante per inadempienze coniugali. Nel 1989 matrimonio con Björn Borg che gli era stato presentato dal suo ex Adriano Panatta. Relazione tormentata con il tentativo di suicidio dell'atleta e la separazione del 1992 perché, secondo Loredana, i familiari di lui non volevano un figlio e poi c'era di mezzo la droga: "La mia rivale era la cocaina - ha dichiarato più volte Loredana - e ho buttato fuori tutti e due". L'altro super ospite dell'ultima serata di Top Dieci è Carlo Verdone.