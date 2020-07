Vacanze, ecco come scegliere l'hotel: i consigli di Bruno Barbieri

03 luglio 2020 a

Quali sono i trucchi per capire se un hotel è promosso a pieni voti? Li ha svelati in una lunga intervista a Tv Sorrisi&Canzoni, Bruno Barbieri, noto chef, protagonista della tv e conduttore di 4 hotel (Sky Uno), la trasmissione che mette a confronto proprio le strutture alberghiere. Dal frigobar ai cuscini, dalla colazione al kit del bagno, dalla reception al profumo della stanza e ancora la polvere, il disordine, il personale, i dettagli da guardare, la biancheria intima, il frigobar. Bruno Barbieri ha svelato quelli che a suo avviso sono i particolari che non possono essere trascurati. Con una certezza: "Abbiamo sempre il diritto di cambiare stanza".