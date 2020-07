Temptation Island campione di ascolti: vince la serata tv di giovedì 2 luglio 2020

03 luglio 2020 a

Temptation Island 2020 comincia col piede giusto e vince la gara degli ascolti di giovedì 2 luglio 2020. Il risultato ufficiale parla di 3.698.000 spettatori netti per il 21.60%.

Dietro il reality di Canale 5, ecco la replica di "Che Dio ci aiuti 5" su Rai1: 1.860.000 spettatori netti pari all’11.1% di share. "Chernobyl", l'ultima puntata su La7 ottiene 1.177.000 spettatori netti per il 5,5% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 954.000 spettatori pari al 4.4% di share e NCIS New Orleans 800.000 per il 4.3% di share.

"The Fast and the Furious: Tokyo Drift", film proposto da Italia1, fa segnare 873.000 spettatori per il 4.5% di share. "Ogni cosa è illuminata", in onda su Rai3, è stato visto da 720.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rete4 "La Casa fa segnare 767.000 spettatori con il 3.8% di share. "Vacanza d’Amore" ottiene l’1.9% con 387.000 spettatori. Sul Nove "Stargate" 362.000 spettatori per l'1.8% di share. In seconda serata,