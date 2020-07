Temptation Island 2020, chi sono i ragazzi single che tentano le concorrenti | Video

03 luglio 2020 a

Giovedì 9 luglio 2020 va in onda la seconda puntata di Temptation Island su Canale 5. In quella di apertura abbiamo visto o ragazzi che tentano le concorrenti (le coppie in gara nel reality sono sei). Ecco i loro nomi e il video che li presenta dall'account ufficiale Instagram del programma. I ragazzi single sono Alessandro, Simone, Alex, Marco, Ale, Frank, Carlo, Bogdan, Francesco, Giuseppe, Alberto, Davide.

Wittytv ha realizzato delle interviste esclusive ai ragazzi single (anche alle belle ragazze single tentatrici) che partecipano a questa settima edizione del programma della rete ammiraglia Mediaset e che possono essere viste cliccando qui.