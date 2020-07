Stasera in tv 3 luglio, su La7 risate garantite con Alberto Sordi in Un americano a Roma | VIDEO

03 luglio 2020 a

a

a

Il grande cinema in prima serata su La7. Alle 21,15 di venerdì 3 luglio infatti andrà in onda Un americano a Roma, il film che ha consacrato Alberto Sordi al grande pubblico, diretto da Steno (il padre dei fratelli Vanzina), datato 1954. La trama è incentrata sulle vicende di Nando Moriconi, il quale ha un sogno: quello di essere americano. Rinnega la pastasciutta per strani intrugli, non perde un film hollywoodiano, parla uno strano idioma che vorrebbe essere americanizzante.

Il video della scena cult

I genitori non lo tollerano più, gli amici lo prendono in giro, ma lui continua imperterrito. Quando si arrampica sul Colosseo il console americano è disposto a intercedere, ma poi lo riconosce come il pazzo che lo aveva fatto uscire di strada qualche tempo prima e cambia idea. Capolavoro di bravura di Alberto Sordi, un film che ha fatto la storia del cinema italiano e non solo. Appuntamento da non perdere su La7 alle 21,15.