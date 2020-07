Stasera in tv 3 luglio, su Rete4 l'attualità politica con Veronica Gentili in Stasera Italia

03 luglio 2020 a

a

a

Appuntamento con l'attualità su Rete4. Dalle 21,30 infatti è prevista una puntata speciale di Stasera Italia, il programma condotto da Veronica Gentili. Il talk show per venerdì 3 luglio si allunga in prima serata per approfondimenti sulla cronaca e l’attualità. Tra i temi affrontati soprattutto quello della ripresa economica in questa situazione delicata post pandemia. Tra gli ospiti giornalisti, politici ed esperti, sotto la conduzione della giornalista. La trasmissione sarà anticipata alle 20,30 circa da Stasera Italia - Info, che vedrà come ospite il segretario della Lega, Matteo Salvini, il quale illustrerà il suo punto di vista sull'attuale situazione politica in Italia.