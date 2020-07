Stasera in tv 3 luglio, su Italia1 colossal con robot protagonisti: c'è Pacific Rim

03 luglio 2020 a

Appuntamento con il colossal con robot protagonisti su Italia1. Alle 21,30 infatti andrà in onda Pacific Rim. Si tratta di un film americano: diretto da Guillermo del Toro, il lungometraggio si ispira ai Kaiju, i colossali mostri del cinema giapponesi, e anche ai mecha, creature presenti nei vari anime e manga giapponesi. Del film esiste anche un sequel “Pacific Rim – La Rivolta” che però ha un altro cast. Il film, uscito nei cinema nel 2013, ha incassato 411 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia si è "fermato" a 2,9 milioni di euro. La trama prende il via quando si apre una faglia nell’Oceano Pacifico che fa emergere i mostruosi Jaiju, che minacciano la terra e la sopravvivenza della popolazione che si trova nella Pacific Rim. Per combattere questi mostri giganteschi, che traggono la loro forza dall’inquinamento terrestre, le nazioni costruiscono gli Jaegers, enormi robot comandati da due umani tramite una connessione neurale. Da questo momento sono due ore con il fiato sospeso.