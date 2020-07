Fioritura Castelluccio di Norcia, uno spettacolo da ammirare senza calpestare: è così difficile da capire?

Julie Mary Marini 03 luglio 2020 a

Ammirate la fioritura ma fate massima attenzione e non calpestate. Gli agricoltori della piana di Castelluccio di Norcia, in provincia di Perugia, hanno piantato nuovi cartelli e lo ripetono ad ogni circostanza, ma purtroppo i distratti di turno, e soprattutto le modelle improvvisate, non mancano nemmeno quest'anno. Calpestare i fiori significa arrecare danni alle coltivazioni e all'ambiente nel suo complesso. Sono tantissimi quelli che frequentano Castelluccio in questi giorni, per fortuna degli operatori turistici del luogo.

Fioritura a Castelluccio di Norcia, migliaia di persone assistono allo spettacolo di colori | VIDEO

Ma mentre i veri appassionati di fotografia e di natura fanno sempre grande attenzione all'ambiente e alle coltivazioni, consapevoli di quanto sia importante non danneggiare i fiori, purtroppo ci sono tanti visitatori "occasionali" a cui il concetto non è chiaro. A rimetterci sono gli agricoltori e la natura. E così difficile da comprendere?