Stasera in tv 3 luglio, su Canale5 Raoul Bova è Ultimo a caccia dei narcos messicani

03 luglio 2020 a

a

a

Torna il colonnello dei carabinieri Ultimo interpretato da Raoul Bova. Su Canale5 dalle 21,25 infatti andrà in onda Ultimo - Caccia ai narcos, dove appunto Ultimo dovrà infiltrarsi nel cartello degli Zetas, pericolosi narcotrafficanti messicani. In questo capitolo della saga il colonnello è alle prese con i due gruppi criminali più potenti e feroci del mondo, la ‘ndrangheta calabrese e i cartelli messicani, uniti nel business del traffico di cocaina dal Sudamerica. Ultimo, diventato celebre per la cattura del boss Totò Riina, è chiamato a compiere una missione rischiosissima sotto copertura, fingendosi un boss della ‘ndrangheta, e sarà affiancato dagli Anonymous, un gruppo di ragazzi che – proprio come lui – hanno messo davanti a tutto gli ideali di giustizia e onestà. Attraverso le loro abilità di hacker, riescono a raccogliere informazioni e prove per inchiodare i Narcos, sventando così i loro piani criminali. Appuntamento dunque su Canale5 in prima serata.