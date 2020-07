Premio Tenco, trionfo per Brunori Sas con l'album Cip. Bene anche Tosca e Jannacci | VIDEO

03 luglio 2020 a

Brunori Sas con Cip si è aggiudicato il Premio Tenco 2020 nella categoria del miglior album in assoluto. Questo hanno decretato i critici e i giornalisti selezionati dall’organizzazione. Brunori ha conquistato l'ambito riconoscimento per un album trascinato anche dal singolo "Per due che come noi".

Come migliore opera prima vince Paolo Jannacci con “Canterò”, passato da Sanremo. Bella doppietta per Tosca: miglior canzone con “Ho amato tutto” (scritta da Pietro Cantarelli), miglior album di interprete con il brasiliano “Morabeza”. Miglior album in dialetto è “Napoli 1534. Tra moresche e villanelle” della napoletana Nccp – Nuova Compagnia di Canto Popolare. Infine un ex aequo per il miglior album collettivo a progetto: “Note di viaggio - Capitolo 1: venite avanti...”, con le canzoni di Francesco Guccini scelte dal cantautore e da Mauro Pagani e affidate a più interpreti. Da segnalare che nella categoria Album in dialetto era in finale anche la musicista umbro sarda Sara Marini, che si è classificata al quinto posto con 18 preferenze ottenute per Torrendeadomo - Ritorno a casa.

Comunque una grande soddisfazione per lei, al di là della classifica finale.