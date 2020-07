Caterina Balivo lascia Vieni da me. Sogna un programma sui libri. Ecco chi arriva al suo posto su Rai 1

03 luglio 2020 a

Secondo il settimanale Nuovo Tv non ci sono dubbi: a settembre non ripartirà il programma Vieni da me condotto da Caterina Balivo, che fino ad ora è andato in onda nella prima fascia pomeridiana di Rai 1. La rivista dà per scontato che al posto di Caterina (che pare abbia voluto lasciare) arriverà la giornalista Serena Bortone (49 anni) che condurrà un nuovo programma dal titolo Ogni mondo è paese. Una trasmissione fiume di tre ore e un quarto che, sempre secondo Nuovo Tv, sarà divisa in tre parti: una dedicata alle interviste, una agli approfondimenti e una a un notiziario flash. E Caterina Balivo? Pare che il suo sogno sia quello di condurre un programma dedicato ai libri.