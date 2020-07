Da Don Matteo a Padre Pio: Nino Frassica, Flavio Insinna e Hathalie Guetta l'11 luglio su Rai 1

03 luglio 2020 a

Da Don Matteo a Padre Pio. Loro sono Nino Frassica, Flavio Insinna e Nathalie Guetta e in molte puntate di Don Matteo, realizzato in Umbria, hanno lavorato insieme. Ora sempre insieme condurranno quella che è sicuramente una delle serate benefiche più importanti di Rai 1 e cioè Una voce per Padre Pio. Sabato 11 luglio i tre attori saranno i protagonisti della prima serata della principale rete della televisione di Stato per raccogliere fondi a favore della Fondazione Una voce per Padre Pio. Si tratta di una onlus che aiuta economicamente le famiglie senza reddito a sostenere le spese delle trasferte mediche. E' stato il settimanale Nuovo Tv a dare la notizia.