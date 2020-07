Stasera in tv 3 luglio, thriller mozzafiato su Rai2: Le bugie scorrono nel sangue

03 luglio 2020 a

a

a

Thriller mozzafiato in prima serata su Rai2. Dalle 21,20 di venerdì 3 luglio infatti andrà in onda Le bugie scorrono nel sangue, di Rebekah McKendry con protagonisti Robin Riker, Brooke Newton e Matthew Lawrence. Dopo la morte della madre, Samantha riesce a risollevarsi solo dopo la scoperta della sua recente gravidanza e l'improvvisa comparsa di sua nonna, Colleen, da tempo perduta. Colleen si integra rapidamente nella vita di Samantha e nonostante gli avvertimenti del marito Brad, lei la accoglie a braccia aperte. Tutto va bene fino a quando il passato oscuro di Colleen si rivela e Sam è costretta a lottare per la sicurezza della sua vita e della sua famiglia. Un'ora e mezzo con il fiato sospeso, con continui colpi di scena.