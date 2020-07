Stasera in tv 3 luglio, su Rai1 c'è Top Dieci con Carlo Conti. Squadre e ospiti dell'ultima puntata

03 luglio 2020 a

Quarto e ultimo appuntamento stasera, venerdì 3 luglio, con Top Dieci, la trasmissione di Rai1 condotta da Carlo Conti in prima serata dalle 21,25. Un game show in cui due squadre vip si sfidano per indovinare le classifiche di diversi anni. Un’ultima puntata in cui tra l’altro si scoprirà cosa vogliono fare “da grandi” i nostri bambini e quali sono gli indumenti maschili più odiati dalle signore (calzini corti bianchi o pantaloni a pinocchietto?). Immancabile il momento nostalgia con le leggendarie “Signorine Buonasera”. Senza dimenticare la musica, con tante hit-parade e una inedita classifica sugli album più venduti in Italia negli anni ’90. Le due squadre saranno composte da una parte da Paolo Conticini, Gabriele Cirilli e Sergio Friscia, mentre la seconda sarà composta da Serena Rossi, Marisa Laurito e Tosca D’Aquino. Ospiti speciali, intervistati da Carlo Conti, sono Carlo Verdone e Loredana Bertè. La trasmissione, buon successo di questo periodo post Covid, potrebbe essere riproposta nella prossima primavera, si spera in una versione con pubblico e senza distanziamenti.