Danti, Raf e Rovazzi: il trio che non ti aspetti con "Liberi"

Il trio che non ti aspetti irrompe nell’estate musicale: Danti (produttore e rapper), Raf (cantautore in pisti dagli anni Ottanta) e Rovazzi (fenomeno dell'intrattenimento e autore di numerose hit musicali), hanno scritto e cantato "Liberi".

La nuova canzone parla della voglia di libertà e sembra perfetta per questo periodo post lockdown. Il nuovo brano, uscito da alcuni giorni, concorre a diventare hit dell'estate anche se i concorrenti non mancano. Da Irama a Diodato, passando per un altro inedito trio formato da Vieri, Ventola e Adani, sino a Fedez.