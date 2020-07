Temptation Island 2020, Sofia decide se accettare il falò con Alessandro: anticipazioni seconda puntata

03 luglio 2020 a

La coppia di Perugia di Temptation Island, Sofia e Alessandro, è stata fra le protagoniste della prima puntata di Temptation Island 2020 cominciato su Canale 5 ieri, giovedì 2 luglio.

La prima puntata è finita con la richiesta di un falò di confronto da parte di Alessandro per Sofia. Le anticipazioni della seconda puntata dicono che spetta a lei decidere se accettarlo o meno. In questo senso non ci sono ancora "spifferi" su ciò che succederà.

Siamo comunque rimasti che Sofia nega di aver mai tradito Alessandro e di tradimenti li attribuisce a lui che poi va su tutte le furie.

A proposito di spoiler della seconda puntata, anche Lorenzo Amoruso vivrà i primi momenti difficili seguiti a un falò particolarmente movimentato. "O mi portate Anna qua o vado io di là", dirà Andrea, convinto di volere rivedere la sua compagna. Le anticipazioni segnalano inoltre il fastidio di Pietro Delle Piane che a una delle single dirà: "Se decido, Pietro non c'è più". Cosa accadrà nella seconda puntata di Temptation Island?