Unomattina Estate, Alessandro Baracchini a Barbara Capponi: "Nel weekend vado al mare pure se piove"

"Magari le previsioni dicono che piove. Ma non importa, nel weekend io vado al mare. Ci vado lo stesso". Il conduttore Alessandro Baracchini Inizia con questa battuta l'ultima puntata della prima settimana di Unomattina Estate, ovviamente parlando con la collega Barbara Capponi.

Unomattina estate, chi è il conduttore Alessandro Baracchini: si dichiarò gay in diretta radio

I due giornalisti come primo argomento hanno poi affrontato le novità del mese di luglio per il Paese a iniziare dal taglio del cuneo fiscale, la riduzione delle tasse in busta paga. Altro tema annunciato della puntata la riapertura del teatro della Fenice a Venezia. Naturalmente tanto altro nella trasmissione che apre il palinsesto della prima rete della televisione di Stato.