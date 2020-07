Samanta Togni, la sua Lulu corteggiata spudoratamente in spiaggia da Met

03 luglio 2020 a

Lei è Lulu, la cagnolina di razza maltese di Samanta Togni. Lui è Met, il cane bassotto di Lucia Pappalardo, che di Samanta è un'amica. La giornata al mare si trasforma in un lungo corteggiamento di Met nei confronti di Lulu. Come scrive la stessa Samanta sul suo profilo Instagram, una passione disperata. Samanta e Lucia la mettono alla prova quando Lulu si tuffa con la sua padrona per un bagnetto rinfrescante, ma Met, forse spaventato dall'acqua, sceglie di non seguirle e di aspettare impaziente a riva.

Video su questo argomento Lulu corteggiata dal pauroso bassotto Met

Lucia Pappalardo, apprezzata filmaker, riprende tutto. Il video naturalmente finisce su Instagram. Filmato a parte, l'occasione è buona per conoscere meglio una nota struttura sulla spiaggia del Lazio che ospita anche gli amici a quattro zampe: il Bau Beach Village di Maccarese.