Temptation Island 2020, coppia di Perugia: Sofia nega tradimento Alessandro e lui chiede falò di confronto | Video

03 luglio 2020 a

a

a

La prima puntata di Temptation Island 2020 di giovedì 2 luglio 2020 si conclude con la coppia di Perugia protagonista assoluta del reality di Canale 5. Sofia racconta al single Alex di essere certa di due tradimenti di Alessandro, da lui mai ammessi.

Lei stessa ammette di avere scritto ad altre persone nei loro periodi più difficili. Alessandro esce dal pinnettu furioso e chiede di rivedere il video,

Temptation Island 2020, Alessandro geloso di Sofia e i tradimenti | Video

Alessandro vede il video e non si trattiene: "Lei ha scritto al programma dicendo che dovevo recuperare la fiducia in lei e adesso dice che io l'ho tradita?". Sofia afferma di non aver mai tradito il compagno e Alessandro va su tutte le furie: "Ma vaffan***! Voglio il falò di confronto. Subito, immediatamente". Alessandro sostiene che Sofia lo avrebbe tradito più volte, con due o tre persone: "Non mi deve far passare da mer**. Io sono stato con 4 o 5 persone? Stava descrivendo se stessa". E la puntata si conclude in attesa di ciò che succederà nella prossima.