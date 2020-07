Temptation Island 2020, Alessandro geloso di Sofia e i tradimenti | Video

03 luglio 2020 a

Temptation Island 2020, puntata del 2 luglio 2020 con la coppia perugina Alessandro e Sofia al centro del reality all'esordio su Canale 5. Sofia vede un video del fidanzato Alessandro, sempre più disinvolto con le tentatrici. "Quando cominci a cercare altro, vuol dire che c'è qualcosa che ti manca" ammette lui "Poche volte siamo stati felici". "Vado di là e lo prendo a schiaffi" afferma Sofia. "Mio padre sarà deluso" si lamenta Sofia che continua a piangere.

Anche Alessandro affronta il suo primo falò. "Lei sogna di uscire da qua con me e ci voglio credere. Ho pensato a quanto la amo e ho paura di vedere qualcosa che non voglio vedere" dice lui che poi riceve il primo video. Il filmato mostra la compagna Sofia vicina a uno dei single. Alessandro è furioso: "Quello che ho visto già mi basta, sono molto geloso. Amo tanto e do tutto, dopo tre giorni ho visto anche tanto. Io non ho accarezzato nessuno. Ho visto lei che si strusciava, più che lui". Interviene Lorenzo Amoruso: "Non è vero, è stato il contrario". Alessandro ha intenzione di attendere ancora qualche giorno prima di trarre le sue conclusioni.