Stefano De Martino, svelato il mistero: ecco chi è Emma, la splendida bionda delle foto in barca (con fidanzato)

Il mistero è durato una giornata. Poi è stata svelata l'identità della ragazza bionda paparazzata in barca con Stefano De Martino, ormai in rotta con Belen Rodriguez. Il Settimanale Nuovo aveva ipotizzato che la splendida biondina potesse essere la nuova fiamma di Stefano. Ieri prima è arrivata la nota del suo staff che spiegava che la donna era Emma, solo amica di Stefano, fidanzata con Andrea. Nessun rapporto sentimentale, dunque, tra la bionda e De Martino. Poi è stato lo stesso Stefano a pubblicare sulle sue Instastorie una foto dei due fidanzati, in barca e con un cuore trafitto da una freccia. Lei è Emma Scalondro, lui Andrea Lezza. Emma è una consulente di immagine, bellissima, con importanti esperienze professionali. E infatti basta andare sul suo profilo per trovare un video di quella giornata, sulla stessa barca dove era stata fotografata con De Martino. Anche sul profilo di Andrea foto di quella giornata.

Nel tardo pomeriggio del 2 luglio Emma ha spiegato a fanpage.it che "eravamo in 4 e c'era anche il mio ragazzo, amico di Stefano. Le foto sono state ritagliate per far uscire qualcosa che non esiste". La gita in barca è avvenuta lo scorso weekend al largo di Procida.