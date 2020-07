Temptation Island 2020, coppia di Perugia: Alessandro tentato da Beatrice. Sofia: "Schifo, ora il bacio"

Reality

Alessandro e Sofia, la coppia di Perugia al centro dell'ultima parte della prima puntata di Temptation Island 2020. Sofia vede un altro video in una seconda convocazione nel pinnettu. Il compagno è ancora vicino alla single Beatrice che gli chiede di ballare.

Sofia si scatena furibonda: "Perché sono appiccicati? Guarda come la guarda! Adesso ci sarà anche il bacio. Che schifo. Non ci posso credere". In realtà, non sembra che tra i due stia accadendo nulla di preoccupante ma la fidanzata non riesce a rasserenarsi: "Non ce la faccio. Lo sapevo che lui faceva schifo così. È un traditore ma vuole far passare me per la traditrice".