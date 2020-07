Temptation Island 2020, Alessandro parla dell'ex moglie, Sofia furibonda piange e sbotta | Video

02 luglio 2020 a

Sofia e Alessandro, coppia di Perugia al centro della prima puntata di Temptation Island 2020. Alessandro parla con la single e scatta la gelosia di lei. Lui ha 47 anni e due figli grandi e parla della ex moglie e ne parla con affetto.

Sofia è convocata nel pinnettu mentre Alessandro confessa a una delle single aspetti molto privati della loro storia. "Lei ha due figli, è molto più giovane di me. Non me la sento di avere altri figli, ne abbiamo già quattro in due. Con la mia ex moglie vado d'accordo. L'ho amata tanto e le voglio ancora molto bene". Sofia sbotta: "Parla della sua ex moglie? Non ci siamo proprio. Sta parlando della sua ex questo cogl***". Sofia: "Io sono qui per questo, perché tutta l'Italia deve vedere che persona è. Ma che ca*** è? Lui anni fa mandava ancora le canzoni alla sua ex. Sono arrabbiata. Quella battuta sul lavoro l'ha fatta per me perché adesso io non lavoro".