Temptation Island 2020, Valeria: "Ho tradito Ciavy" | Video

Temptation Island 2020 su Canale 5 di giovedì 2 luglio. Primo falò per le fidanzate. Valeria ammette di non essere certa del legame con Ciavy: "Ho avuto una figlia quando avevo 16 anni. Lui non mi dà certezze sotto quel punto di vista. Ho scoperto i suoi tradimenti e, anche se non l'ha mai ammesso, io lo so. L'ho visto con i miei occhi" (guarda qui il video).

Per Valeria c'è un video. Ciavy continua a dire che prova affetto per Valeria ma che non ne è innamorato, Valeria commenta: "Lui ha detto che una donna gli serve perché gli porti la colazione a letto. Pensa che io sia un maggiordomo? Se sono diventata appiccicosa, controllandogli i movimenti, è perché non mi fido. Ho scoperto troppe cose. Sono gelosa da donna innamorata. Mi sono annullata per lui e nemmeno se lo merita. Ha detto che non è innamorato. Quindi che fa con me? Lo lascio libero di potersi innamorare di nuovo. Non perdo tempo, io ho una bimba. L'ho perdonato perché sento di avere dentro delle colpe. Anche io ho sbagliato e lui alle single non l'ha detto. Lui non vuole dirlo. Non lo dice non perché vuole proteggermi ma perché si vergogna".