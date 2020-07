Temptation Island 2020, Pietro fidanzato di Antonella Elia confessa: "Mi piacciono i piedi" e lei reagisce | Video

02 luglio 2020 a

a

a

Antonella Elia è una delle grandi protagoniste di Temptation Island 2020. Nella prima puntata di giovedì 2 luglio 2020 su Canale 5, Antonella viene convocata nel pinnettu per vedere un filmato che riguarda il fidanzato Pietro. Elia si lamenta: "Quella mora balla troppo sensualmente davanti a Pietro".

Pietro ammette di essere ‘feticista'. La single non comprende e l'attore è costretto a spiegare: "Sono feticista, mi piacciono i piedi". Ma Elia nota un particolare che la infastidisce: Pietro ha bevuto. "Mi aveva promesso che non lo avrebbe fatto perché altrimenti diventa tanto simpatico", racconta la showgirl. Le altre fidanzate le fanno notare che il compagno si è comportato perfettamente ma Elia programma la sua vendetta: "Ho promesso che non avrei fatto massaggi. E invece: ragazzi, siete pronti?".