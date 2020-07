Stasera in tv 2 luglio, su Iris il poliziesco Limite estremo in seconda serata: la trama del film

02 luglio 2020 a

Limite estremo. E' il titolo del film in programma stasera 2 luglio su Iris in seconda serata. Inizio alle ore 23.21. Si tratta di un poliziesco del 1993 realizzato negli Stati Uniti. La regia è di James Harris. Nel cast Wesley Snipes, Dennis Hopper, Lolita Davidovich, Viggo Mortensen. Il titolo originale è Boiling Point. La trama: Red e Ronnie cercano di smerciare denaro falso, ma il secondo uccide un poliziotto e il collega, Jemmy, gli da la caccia per vendicarsi. Non darà quindi tregua ai due delinquenti, arrivando ad ignorare la legge. Un film che è stato giudicato positivo dalla critica.