Wanda Nara, posa sensuale sotto la doccia: lo scatto in bikini fa impazzire i fan

02 luglio 2020 a

a

a

Wanda Nara sempre più incontenibile ed esplosiva in questo inizio della bella stagione. La moglie e agente dell'attaccante ex Inter ora al Psg, Mauro Icardi, ha postato su Instagram uno scatto in cui è in posa sexy sotto la doccia. "Estate, vieni a me!”, questo il commento a corredo della foto, dove la bella e procace argentina appare sempre più sensuale, in un bikini davvero da urlo.

Inevitabile l'apprezzamento dei followers, con lo scatto che ha decisamente scaldato la temperatura sul web. Anche se lontano dall'Italia, Wanda Nara lascia sempre il segno e continua a far parlare nel bel Paese.