Stasera in tv 2 luglio, su Cielo Graffiante desiderio: un vortice di sesso e di segreti. La trama del film

02 luglio 2020 a

a

a

E' Graffiante desiderio il film in seconda serata stasera in tv 2 luglio su Cielo. Inizio alle ore 23 per questo thriller realizzato in Italia nel 1993. Il regista della pellicola è Sergio Martino. Nel cast nomi importanti: Vittoria Belvedere, Ron Nummi, Serena Grandi e Andrea Roncato. La trama: Luigi sta con la ricca Cinzia, ma l'arrivo della cugina Sonia sconvolge la sua vita. L'uomo precipita in un vortice di sesso e ovviamente in Cinzia si scatena la gelosia. Ma Sonia nasconde un segreto terribile che Luigi scopre leggendo il suo diario. L'ennesimo colpo di scena che finisce con il condizionare la storia.